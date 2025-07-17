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Gündem
AA 17.07.2025 14:36

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.

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