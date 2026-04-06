Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
TRT Haber 06.04.2026 06:28

Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak. Bölgede büyüyen ateş çemberi, savaşın küresel ekonomiye etkileri ve Gazze'deki son durum görüşülecek. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da kabine toplantısında ele alınacak.

37 gündür devam eden ABD-İsrail İran savaşı, savaşın bölge ülkelerine yansımaları ve yürütülen barış diplomasisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki ateş çemberi olacak.

Kabine toplantısında, İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesi için ilave tedbirler masada olacak.

Gazze konusu da masada olacak

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar görüşülecek. Gazze'ye insani yardımlara ilişkin çalışmalar ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' sürecindeki son durum görüşülecek

Toplantı başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' süreci de olacak. 1,5 yıldır yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar gözden geçirilecek. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye İran Gazze
