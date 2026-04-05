Bakan Fidan'dan Suriye'de kritik üçlü temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'yi ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle yapacağı temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirileceği temaslarda, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği temaslarda, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

Temaslarda, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacak ve Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konular değerlendirilecek.

Bakan Fidan, Suriye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile üçlü görüşme de yapacak.

Türkiye-Suriye ilişkileri

Suriye’de yeni dönemin 8 Aralık 2024 tarihinde başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden bir iş birliği tesis edildi.

Türkiye, bir yandan Suriye’de yaklaşık 14 yıl süren ihtilafın yaralarının sarılmasına destek verirken, diğer yandan yeni iş birliği imkanlarının Suriye’nin kalıcı istikrarına ve güvenliğine hizmet edecek şekilde, her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.



Bakan Fidan Suriye’ye son ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la birlikte 22 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirmişti.