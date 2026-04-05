Gündem
TRT Haber 05.04.2026 18:48

Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Bakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Bakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Ayrıca bölgedeki savaşın Suriye’ye yansımaları ve Lübnan’daki son durum görüşüldü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; temaslarda Suriye’nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projeler değerlendirildi.

17-29 Ocak Mutabakatları doğrultusunda Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşama ele alındı.

Bakan Fidan, Şara ve Zelenskiy ile görüştü

Bakan Fidan, Suriye’yi ziyaret etmekte olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla üçlü görüşme de gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Sıradaki Haber
8. Etnospor Forumu'nun sonuç bildirgesi
