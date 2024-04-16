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Gündem
TRT Haber 16.04.2024 01:27

Kabine bugün toplanacak: Gündem Orta Doğu'daki gerilimler

Bu yılın 4. kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Türkiye'nin bu konudaki diplomatik girişimleri toplantının öncelikli gündem maddelerinden olacak. Kabine toplantısında enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele de ele alınacak.

Kabine bugün toplanacak: Gündem Orta Doğu'daki gerilimler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak.
Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

Terör operasyonları ele alınacak

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak.

Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

Beştepe'de ekonomi gündemi 

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek.

Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

Öğretmen atamaları da görüşülecek

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde.

Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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