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TRT Haber 15.04.2024 18:02

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti

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