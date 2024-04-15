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HABER GİRİŞ
15.04.2024 18:02
, 15.04.2024 18:10
SON GÜNCELLEME
15.04.2024 18:10
Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
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