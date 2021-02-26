İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili savcılıkça resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde sergi alanında Kabe'nin içinde yer aldığı Mescid-i Haram bölgesi resmedilmiş ancak Kabe o resimden çıkarılarak, yerine Şahmeran figürü eklenmişti. Resmin kenarlarındaki LGBT sembolleri de dikkat çekmişti.

İddianamede, 30 Ocak'ta tutuklanan şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3 'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

PKK paçavralı kitaba el konuldu

Öte yandan üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığı, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK paçavrası simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu kaydedildi. Söz konusu kitapla ilgili terör savcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü de iddianamede yer aldı.