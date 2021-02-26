Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut’u Bakanlığımızda ağırlayarak, salgınla mücadeyi değerlendirdik. AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkânlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. @EUDelegationTur pic.twitter.com/rPKcQI8ZVa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021

Bakan Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.