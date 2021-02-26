Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığındaki görüşmede Meyer-Landrut ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi değerlendirdiklerini belirtti.
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Meyer-Landrut’u Bakanlığımızda ağırlayarak, salgınla mücadeyi değerlendirdik. AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkânlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. @EUDelegationTur pic.twitter.com/rPKcQI8ZVa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
Bakan Koca, "AB ile ortaklaşa yürüttüğümüz projeleri ve yeni iş birliği imkanlarını istişare ettik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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