Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, çok sayıda karşılıksız çekleri piyasaya sürerek yaklaşık çok sayıda kişiyi mağdur eden bir suç örgütünü tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda; örgüt lideri dahil 45 kişinin adreslerini tek tek tespit etti.

Ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Antalya, Kayseri, Konya, Balıkkesir, Nevşehir ve Niğde’de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Karşılıksız çeklerle vurgun yaptılar

Yapılan ev ve iş yeri aramalarında ise ruhsatsız 4 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat, dolandırıcılıkta kullandıkları çek, senet, kaşe fatura ve boş tahsilat makbuzları ile dolandırdıkları malları gizledikleri depolarda mağdurlara ait birçok ticari malzeme ele geçirildi.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, örgüt üyelerinin paravan şirketler kurduğu ve bu şirketler üzerinden banka kredi notlarını yükselterek güven verdikleri saptandı. Şüphelilerin, böylece aldıkları karşılıksız çekleri piyasaya sürerek 30 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.