25-26 Şubat 1992’de Karabağ’ın Hocalı kasabasında Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söylediği Hocalı Katliamı’nın 29’uncu yılı sebebiyle açıklama yaptı.

“Batı’nın dayattığı anlamıyla diplomasi, katliamın önüne geçemedi”

Destici, failleri konusunda bir şüphenin olmadığı katliam için Batı’nın sessiz kaldığını ve Ermenistan’a yaptırım uygulanmadığını söyledi:

“Batı'nın bize dayattığı anlamıyla diplomasi, 30 yıla yakın bir süre Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın işgaline ve Hocalı Katliamı başta olmak üzere binlerce kardeşimizin soykırım niteliği taşıyacak şekilde katledilmesine engel olamamıştır. Diplomasi hukuksuzluğun, işgalin, cinayetlerin, katliamların, soykırımın önüne geçememiş, yaşanan korkunç hadiseleri engellemek bir yana, sadece bu durumu kalıcılaştırma fonksiyonunu ifa etmiştir.”

“Hocalı Katliamı önemli derslerle doludur”

Hocalı Katliamı’nın Türkler ve Müslümanlar söz konusu olduğunda uluslararası ilişkilerin, diplomasinin ilerleyişi konusunda önemli derslerle dolu olduğunu vurgulayan Destici, “Karabağ'da yaşananlara 29 yıl sessiz kalan uluslararası kuruluşları ve dünyanın her tarafına demokrasi maskesiyle kan ve gözyaşı götüren anlayışı lanetliyorum” dedi.