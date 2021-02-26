Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımında, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ettiğini söyledi.

Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın Doğum Günü kutlu olsun! ’nin, ’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemesini takdir ediyorum. ziyaretimi büyük memnuniyetle anımsıyorum ve ilişkilerimizi derinleştirmek için YDSK IX. Toplantısını bekliyorum. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021

Türkiye ziyaretini memnuniyetle anımsadığını ve iki ülke ilişkilerini derinleştirmek için Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 9. Toplantısı'nı beklediğini aktaran Zelenskiy, "Yakın dostum ve müttefikim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun!" ifadesini kullandı.