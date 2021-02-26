Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan birlikleri tarafından, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği anımsatıldı.

Söz konusu olayda, 1000'den fazla kişinin Ermenistan güçlerince esir alındığı belirtilen açıklamada, kayıpların akıbetinin ise halen öğrenilemediğinin altı çizildi.

Katliamın 29. yıldönümü dolayısıyla Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivil katledilmiş ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşı yaralanmıştır. Bu saldırılarda, binden fazla insan da esir düşmüştür. Kayıpların akıbeti ise maalesef öğrenilememiştir.

'Azerbaycan’ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz'

Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı Katliamının sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, can Azerbaycan’ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz.

Hocalı’daki insanlık dışı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, can Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bu vesileyle, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını azat ettiği ve yerlerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlıya eve dönüş yolunu açan Vatan Muharebesinde hayatını kaybeden şehitleri bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Bakan Çavuşoğlu: "Bu insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "29 yıl önce Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bu insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!" dedi.