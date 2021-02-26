70 yıllı aşkın tarihiyle İstanbul'un en eski sinemalarından biri...

2 yıl önce başlayan restorasyonla küllerinden yeniden doğdu.

2 yıllık restorasyonun ardından izleyiciyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi Atlas Sineması'nın açılış müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

" Sinemanın kapılarını iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema G enel Müdürü Erkin Yılmaz da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi, 7+1 ses sistemimiz bunların tamamı Atlas Sineması'nın içerisinde"

Türk ve dünya sinemasına ait binlerce içerik yer alıyor

Tarihi sinemadaki en büyük yenilik ise müze...

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki özel koleksiyonda geçmişten günümüze sinema tarihine de ışık tutuluyor. Dünya sinemasına ilişkin önemli bilgi ve belgeler ve Türk sinemasından baş yapıtlara ait özel ayrıntılar da burada sergileniyor.

Sinema tarihine ilişkin dev bir hafıza havuzu oluşturuldu. Türk sinemasına dair 8 binin üzerindeki filmin sinopsisini afişlerini misafirler görebilecek.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Müze aynı zamanda sinemasever gençler için bir eğitim üssü olarak tasarlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Yılmaz, "Kendi ellerindeki görüntüler için ses ve montaj odamızı kullanabilirler. Dünya sinema arşivini kullanabilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı tarihi Atlas Sineması'nın son hali TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde de yer almıştı.

