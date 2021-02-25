Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi yarın açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması'nın, İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte yarın açılacağını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tarihi sinemanın restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini aktardı.
Sinemayı aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ersoy şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi Atlas Sinemasının kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz."
Paylaşımda, İstanbul Sinema Müzesi ve Tarihi Atlas Sineması'na ait görüntüler de yer aldı.
Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 25, 2021
Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz. pic.twitter.com/Zx1NZGlFQN
'Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle, Beyoğlu Kültür Yolu projemizin önemli duraklarından biri olan tarihî Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'ni sanatseverlerle buluşturuyoruz. pic.twitter.com/zdQBxzTPfV— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 25, 2021
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