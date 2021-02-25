Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tarihi sinemanın restorasyonunun her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettiklerini aktardı.

Sinemayı aslına uygun olarak restore ettiklerini vurgulayan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi Atlas Sinemasının kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz."

Paylaşımda, İstanbul Sinema Müzesi ve Tarihi Atlas Sineması'na ait görüntüler de yer aldı.

Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik.



Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz. pic.twitter.com/Zx1NZGlFQN — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) February 25, 2021

'Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.