Kayseri’de bulunan ve temelleri 1903 yılında II. Abdülhamid tarafından atılan Taş Mektep, Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan 63 son sınıf öğrencisinin şehit olması nedeniyle 1921 yılında mezun veremedi.

2016 yılında aslına uygun restore edilen ve “Milli Mücadele Müzesi” adı verilen müze, 470 bin ziyaretçiyi tarihte yolculuğa çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Milli mücadele ruhu canlı tutuluyor

Müzede, Kurtuluş Savaşı ve Anadolu’da yürütülen milli mücadele ruhunu yansıtan materyallerin yanı sıra, milli mücadele kahramanlarının ve okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri de yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

“Nura koşan gençler”

Kayseri Lisesi’nde yer alan Taş Mektep, o dönem lisede öğretmenlik yapan şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri” dizesiyle başlayan “Taş Mektep” şiirinde de kendine yer buluyor.

Marş olarak bestelenen Çamlıbel’in şiiri, öğrenciler tarafından okulun marşı olarak okunuyor.