Milli mücadelenin ‘Taş Mektep’i 470 bin ziyaretçiyi ağırladı
Sakarya Meydan Muharebesi’nde son sınıf öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen Taş Mektep 2016 yılında müzeye dönüştürüldü. Müze, 470 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Kayseri’de bulunan ve temelleri 1903 yılında II. Abdülhamid tarafından atılan Taş Mektep, Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan 63 son sınıf öğrencisinin şehit olması nedeniyle 1921 yılında mezun veremedi.
2016 yılında aslına uygun restore edilen ve “Milli Mücadele Müzesi” adı verilen müze, 470 bin ziyaretçiyi tarihte yolculuğa çıkardı.
Milli mücadele ruhu canlı tutuluyor
Müzede, Kurtuluş Savaşı ve Anadolu’da yürütülen milli mücadele ruhunu yansıtan materyallerin yanı sıra, milli mücadele kahramanlarının ve okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri de yer alıyor.
“Nura koşan gençler”
Kayseri Lisesi’nde yer alan Taş Mektep, o dönem lisede öğretmenlik yapan şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri” dizesiyle başlayan “Taş Mektep” şiirinde de kendine yer buluyor.
Marş olarak bestelenen Çamlıbel’in şiiri, öğrenciler tarafından okulun marşı olarak okunuyor.
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