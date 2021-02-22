Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü şarkıcı Serpil Barlas son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sanatçı Serpil Barlas, önceki gece Beşiktaş'taki evinde, ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti.
Barlas'ın cenaze töreni, koronavirüs tedbirleri altında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.
Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü şarkıcının cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
[Fotoğraf: DHA]
Serpil Barlas, 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuş,
'Oldu Olanlar' adlı parça ile adından söz ettirmişti.
1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştı.
Barlas,, son dönemlerinde yeni bir single üzerinde çalışıyordu.
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