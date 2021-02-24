Ateş, Bolu TSO'nun, kentin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması çalışmasına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Son olarak kentte yetişen "Bolu Kanlıca Mantarı"nı da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret olarak tescil ettirip Bolu'ya kazandırdıklarını vurgulayan Ateş şöyle konuştu:

"Bu tescille birlikte Bolu'nun coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 18'e, Ticaret ve Sanayi Odası'nın tescil ettirdiği ürün sayısı da 10'a yükseldi. Böylece Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, ilimizde tescil edilen coğrafi işaretlerin çoğunluğunu elinde bulundurarak, coğrafi işaret çalışmalarına önderlik yapmaya devam etti."

"Coğrafi işaretler konusunda önemli bir rekabet var"

Son dönemde iller arasında coğrafi işaretler konusunda önemli bir rekabet yaşandığını da söyleyen Ateş, Bolu'nun aldığı diğer tescilli ürünleri sayarak, şöyle konuştu:

"Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil ettirilen Bolu Keşi, Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu Sarı Patatesi, Bolu Fındık Şekeri, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Kabaklı Gözlemesi, Bolu Göynük Uğut Tatlısı, Bolu Dağ Fındığı ve Bolu Kanlıca Mantarı ürünlerinin kalitesinin, orijinalliğinin, standardının ve üretenlerin emeğinin korunmasının yanı sıra bu ürünlerin üretim ve tüketiminin yaygınlaştırılmasının, Bolu ve ilçelerinin ekonomisine gelir ve istihdam olarak katkısının artması önemli."