AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi anısına hazırlanan hediyeyi, bir önceki dönem AK Parti İl Başkanlığı yapan Bayram Şenocak takdim etti.

Huş ağacına yazılan Kuran'ı Kerim, ahşap dağlama yöntemiyle 27 ayda hazırlandı.

Eser, bu teknikle yazılan dünyadaki il ve tek örnek Kur'an-ı Kerim olarak kayda geçti.

Her cildi 4 buçuk cm kalınlığında olan eserin korunması için bir de özel olarak tasarlanmış dolap hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahşap yakım sanatçısı Münir Erbörü'yü sahneye davet ederek kendisine teşekkür etti.

79 yaşındaki Münir Erbörü, ahşap yakma sanatına 1976'da ağabeyinin hediye ettiği ahşap yakma cihazıyla başladı. 45 yıldır bu sanatla uğraşan sanatçı, Çekmeköy'deki atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Sanatçı Erbörü sadece ahşap yakma sanatı ile uğraşmıyor; aynı zamanda iyi bir koleksiyoner. Erbörü'nün koleksiyonunda 150'den fazla hat çalışması bulunuyor.