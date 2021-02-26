Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandığı mesajında şunları aktardı:

"Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar yaşayacağımız Hocalı Katliamı'nın 29. yıl dönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."