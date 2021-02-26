Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Orduevi'nde Milli Eğitim Bakanlığının kampanyası kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabletlerin şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor" dedi.

'AB artık ikiyüzlülüğü bırakmalı'

Bakan Akar, "AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" diye konuştu.

'Yunanistan'a gerekli cevap verildi'

Akar, TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının taciziyle ilgili, "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

"S-400, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır"

ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili, "S-400 milli bir meseledir, Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız, müstakil kullanacağız. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" dedi.

"TSK'nın üniformasını hiçbir hainin kullanmasına izin vermeyeceğiz"

FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, "15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını hiçbir hainin kullanmasına, taşımasına izin vermeyeceğiz" dedi.