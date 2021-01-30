İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanlandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı.

PKK terör örgütüne ait dökümanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.