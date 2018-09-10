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Japonya Prensesi Akiko Mikasa Kalehöyük'ü ziyaret etti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kırşehir Kaman Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kalehöhük Arkeoloji Müzesi'ni ziyareti etti.

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Japonya Prensesi Akiko Mikasa Kalehöyükü ziyaret etti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı, Kırşehir Kaman Çağırkan köyündeki enstitü girişinde Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Japon arkeologlar ve diğer yetkililer karşıladı.

Japon Hükümeti'nin desteklediği Kaman Kalehöyük Kazı alanındaki çalışmaları basına kapalı olarak inceleyen Akiko Mikasa, daha sonra kazı alanından çıkarılan eserlerin bulunduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü gezdi.

Burada, Enstitü Başkanı Japon arkeolog Sachihiro Omura'dan bilgi alan Prenses Mikasa, daha sonra aynı kampüs alanı içindeki Japon Bahçesi'ne geçti.

Gelin damat hatıra fotoğrafı çektirdi

Japon Bahçesi'ndeki gezisi sırasında buradaki öğrenciler, vatandaşlar ve gelin-damat ile hatıra fotoğraf çektiren Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Kaman Arkeoloji Müzesi'ni de ziyaret ederek, kazı alanından çıkarılan ve burada sergilenen eserleri inceledi.

Vali İbrahim Akın, ziyaretin sonunda Prenses Akiko Mikasa'ya hediye takdim ederek, kendisini Kırşehir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Japonya Prensesi Akiko Mikasa, kalehöyük, Kırşehir
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