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Japonya Prensesi Mikasa Anıtkabir'i ziyaret etti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa dün sabah saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Bugün de Ankara'ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Japonya Prensesi Mikasa Anıtkabiri ziyaret etti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, üst düzey temaslar ve ikili görüşmelerde bulunmak için Türkiye'ye geldi. Mikasa, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Mikasa, bugün de başkent Ankara'ya gitti ve sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk'un mozolesine çelenk bırakan Mikasa ve beraberindeki heyet saygı duruşunda bulundu, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir ziyareti heyetin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Prenses Mikasa, gün içinde Türk Japon Vakfı’nı da ziyaret edecek.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Japonya Prensesi Akiko Mikasa, ankara, Anıtkabir
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