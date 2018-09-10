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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnakta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabı Twitter'dan Şırnak kırsalına hava harekatı düzenlendiği bilgisini paylaştı. Harekat sonucunda saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hal getirildi. 

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: şırnak, hava harekatı
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