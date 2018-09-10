Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesabı Twitter'dan Şırnak kırsalına hava harekatı düzenlendiği bilgisini paylaştı. Harekat sonucunda saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hal getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/FE44yFzNfA— TSK (@TSKGnkur) 10 Eylül 2018
Kaynak: TRT Haber