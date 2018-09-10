Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Sudan ile ticaret hedefi 10 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sudan - Türkiye Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 ay önce yeni kabine belirlenirken kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı konusunu açtığında verdiği ilk talimatın Sudan'a gitmesi olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatını sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını Sudan'dan karşılamak için değil, iki ülkenin birlikteliğinin devamlılığını sağlamak için verdiğini ifade eden Pakdemirli, "Gün boyu iş birliğini kolaylaştıracak adımları da atabildik, bugün Ziraat Bankasının şube açılışıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

"Ülkemiz ve iki milletin refahı için buradayız"

Pakdemirli, petrolle ilgili bir anlaşmada da prensipte imza aşamasına gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra en büyük delegasyonla Sudan'dayız. Bu delegasyonun çok büyük bir ağırlığını iş adamları oluşturuyor. Ülkemiz ve iki milletin refahı için buradayız. Havaalanı, tarım, enerji, sulama, hayvancılık gibi bir çok alanda da halihazırda zaten Türk iş adamlarının burada yatırım yapıyor olması beni ayrıca memnun etti."

Bakan Pakdemirli, kısa bir zamanda Türkiye'deki bilgi birikimi ve Sudan'daki zengin kaynaklar sayesinde iki toplum arasındaki refah farkının hızlı bir şekilde kalkarak iki toplumu da aynı seviyeye getirmenin mümkün olacağını bildirdi.

Sudan ile Türkiye arasındaki 500 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığının altını çizen Pakdemirli, "Sabah 2 milyar dolara ulaşalım dedim ama liderimiz '10 milyar dolarlık ticaret yapalım' demiş. İnşallah hedefi 10 milyar dolar koyalım." ifadelerini kullandı.

"Toprak Sudan'da, teknoloji Türkiye'de"

Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullah Süleyman, Türklerle çalışmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, "Sudan geniş topraklara sahip ve birinin gelip bunları işlemesini bekliyor, toprak Sudan'da ancak teknoloji Türkiye'de." dedi.

"Biz Sudan'ı Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin de iki ülkenin büyük hedefleri doğrultusunda her alanda iş birliği yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sudan Ticaret Bakanlığıyla yürüttüğümüz Serbest Ticaret Anlaşması'nda sona gelindi. Sona gelinen müzakereler sonrasında ekim ayında her iki ülkenin iç onay süreci tamamlanacak ve siz değerli iş adamlarımıza fırsatlar yolu açılacak. Biz Türkiye olarak Sudan'ı Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. İnşallah bu önümüzdeki dönemde Türk sudan işbirlikleriyle çok önemli katma değeri iki ülke açısından oluşturacaklar."

Sudanlı bir iş adamının vize süreleri konusunda zorluk çektiğini söylemesi üzerine söz alan Türkiye Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, iş adamlarının yaşadığı vize sorununun çözüleceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediyeler takdim edildi. Forum sonrasında iş insanları arasında ikili görüşmelerin süreceği kaydedildi.

Forumda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Demir ve Sudan İşverenler Federasyon Başkanı Soud Mamoun Albrair de konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: AA

