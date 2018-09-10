CHP Sözcüsü Öztrak: CHP önümüzdeki mahalli idare seçimlerine kilitlendi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük iki eserimden biridir' dediği ve yeni bir devlet kuran partimizin, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve bize oy versin, vermesin halkımızın tamamının yaşam biçiminin güvencesi olmaya devam edeceği yönündeki kararlılığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun ve savaş alanlarında milli mücadelenin tamamlanmasının dün 96. yıl dönümü olduğunu anımsatan Öztrak, Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Bugün ders başı yapan çocuklara zihin açıklığı dileyen Öztrak, partilerine, resmi okullarda kayıt paralarının devam ettiğine dair şikayetlerin ulaştığını söyledi. Öztrak, iktidarın bu konuda önlem almasını istedi.

"Ekonomide yine aspirin tedavisinin devam ettiğini görüyoruz. Hala ortada milleti rahatlatacak, yangını söndürecek bir program yok." diyen Öztrak, "Enflasyonun rekor kırıp mutfaklarda yangın olmasına rağmen, Para Politikası Kurulu toplantısının her şey yolundaymış gibi yapılmadığına" dikkati çekti.

"Bürokrasinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle altüst edildiğini, kurumların keyfi biçimde kesilip biçilerek felç edildiğini, kurumsal kültürün sıfırlandığını" öne süren Öztrak, pek çok kurumdaki uzmanın tecrübe ve uzmanlık konularıyla alakasız işlerde görevlendirildiğini iddia etti.

Faik Öztrak, Kalkınma Bakanlığı kapatılırken 130 civarında tecrübeli uzman ve memurun Devlet Personel Başkanlığı'nda kurulan havuza atıldığını, bunlar arasında 2001 krizini görmüş, bu konularda ciddi mesailer yapmış, doktoralı, yüksek lisans yapmış kişilerin de bulunduğunu savundu.

Öztrak, TÜİK'in açıkladığı uluslararası göç istatistiklerine göre, 2016'da Türkiye'den yabancı ülkelere göç eden vatandaşların sayısının 69 bin 326 iken, bunun 2017'de yüzde 63,5 artışla 113 bin 326 kişiye çıktığına dikkat çekti.

"Türkiye ve siyaset, gençlerine yeniden umut vermek zorundadır. Gençlerimize umut ise daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi ve kimseyi dışlamayan kapsayıcı bir devlet yönetimiyle verilebilir."

Ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdüğünü hatırlatan Öztrak, bu büyümenin, 24 Haziran seçimleri öncesinde, ekonominin hormonlandığı bir dönemde gerçekleştiğini savundu.

"Meclis Araştırması vereceğiz"

Öztrak, 24 Haziran seçimlerinde, "polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağının" vaat edildiğini ifade ederek, "Nerede arkadaşlar? 100 günlük eylem planında bunu göremedik. Köprüleri, yolları, kanalları gördük ama çalışanlarımızın özlük haklarına dönük bu düzenlemeyle ilgili herhangi bir açıklama görmedik. Önümüzdeki dönemde mutlaka bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Halk Bankası'ndaki yanlış kur olayıyla ilgili bağımsız denetimin gerekli olduğunun altını çizen Öztrak, olayın hafif olmadığını, bununla ilgili bir Meclis Araştırması vereceklerini belirtti.

İktidarı bir an önce önlem almaya davet eden Öztrak, ülkenin bir bankacılık kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

İttifak iddiaları

CHP'nin bir önceki MYK toplantısında, yerel seçimlerde olası AK Parti-MHP ittifakı ile CHP'nin İYİ Parti ile ittifak kurması durumunda yaşanabilecekler üzerinde durulduğuna yönelik iddiaların hatırlatıldığı Öztrak, "CHP ittifak düşünüyor mu?" sorusuna, "Hayır. Bu bir görüş değişikliği değil, analiz. Karşı taraf 'Biz seçime giderken ittifak yapacağız' diyor. Tabii o da sıkıntılı, nasıl ittifak yapacaksınız? Yasalarda artık ittifak yok ki. Bu seçimde millet kendine en iyi hizmet edecek olan adayı seçecek. Burada adeta cephe oluşturulmak suretiyle ve bizi de buna zorlamak suretiyle milletin iradesine ipotek konmak isteniyor" cevabını verdi.

"AK Parti-MHP ittifakında CHP'nin 8 ili kaybedeceğine" yönelik iddiaların sorulduğu Öztrak, böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

"Kılıçdaroğlu, MÜSİAD üyeleriyle görüşecek"

"Eski CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın açıklamalarını ve 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim ucube tek adam parti devleti rejimine dur diyeceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz son seçimdir. Bundan sonrası çok daha zor olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun yarınki İstanbul programının" sorulduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, MÜSİAD'la bir görüşmenin olacağını, bir organize sanayi bölgesi ziyaretinin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA