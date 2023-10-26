Jandarmadan 100. yıl mesajı: Her yerde göreve hazırız

Zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelenin yanı sıra arama kurtarmada başarılı operasyonlar yürüten JAK ve SAK timleri, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, kış turizminde öne çıkan Erzurum'un sembol noktalarında Türk bayraklı gösteriler yaptı.

Kışın kentte her türlü arama kurtarmada görev alan JAK timindeki komandolar, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde, yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki karakollarının yanında kurdukları sistemdeki çelik halatlara 15 kilogramlık teçhizatlarıyla çıkarak yerden 72 metre yüksekliğe Türk bayrağı astı.

Pistin orta kısmına halat üzerinde kayarak gelen komandolar, 54 metrekare Türk bayrağını açarak havada asılı vaziyette selam durdu ve ardından aşağıya halatlarla iniş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Atlama Kuleleri'ne Türk bayrağı asıp halatla indiler

JAK timleri daha sonra kayak merkezinin kuzeyindeki Kiremitliktepe'de hilal görüntüsüyle 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin sembol tesislerinden olan Atlama Kuleleri'ne Türk bayrağı astı.

125 metre yüksekliğindeki kuleye bayrak asan komandolar, halatlarla aşağı inerken bayrağın yanında selam durdu.

SAK timleri de yaklaşık 30 kilogramlık teçhizatlarıyla derinliği 5 metreyi bulan yapay gölete tüplü dalış yaparak su altında Türk bayrağı açıp bir süre yüzdürdü ve bu anları su altı kameralarıyla kayda aldı.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum'da irtifadan dolayı en fazla 30 metreye kadar dalış yapan tim, bayrağı yüzeye çıkardıktan sonra selam durdu.

Nefes kesen gösterileri Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenen komandolar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halkın güvenliği, rahatı ve huzuru için "Her yerde, her daim göreve hazırız" mesajı verdi.