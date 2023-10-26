Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.10.2023 11:27

Jandarmadan 100. yıl mesajı: Her yerde göreve hazırız

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Türk bayrağıyla yaptıkları gösterilerle "Her yerde göreve hazırız" mesajı verdi.

Jandarmadan 100. yıl mesajı: Her yerde göreve hazırız
[Fotograf: AA]

Zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelenin yanı sıra arama kurtarmada başarılı operasyonlar yürüten JAK ve SAK timleri, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, kış turizminde öne çıkan Erzurum'un sembol noktalarında Türk bayraklı gösteriler yaptı.

Kışın kentte her türlü arama kurtarmada görev alan JAK timindeki komandolar, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde, yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki karakollarının yanında kurdukları sistemdeki çelik halatlara 15 kilogramlık teçhizatlarıyla çıkarak yerden 72 metre yüksekliğe Türk bayrağı astı.

Pistin orta kısmına halat üzerinde kayarak gelen komandolar, 54 metrekare Türk bayrağını açarak havada asılı vaziyette selam durdu ve ardından aşağıya halatlarla iniş yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Atlama Kuleleri'ne Türk bayrağı asıp halatla indiler

JAK timleri daha sonra kayak merkezinin kuzeyindeki Kiremitliktepe'de hilal görüntüsüyle 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin sembol tesislerinden olan Atlama Kuleleri'ne Türk bayrağı astı.

125 metre yüksekliğindeki kuleye bayrak asan komandolar, halatlarla aşağı inerken bayrağın yanında selam durdu.

SAK timleri de yaklaşık 30 kilogramlık teçhizatlarıyla derinliği 5 metreyi bulan yapay gölete tüplü dalış yaparak su altında Türk bayrağı açıp bir süre yüzdürdü ve bu anları su altı kameralarıyla kayda aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erzurum'da irtifadan dolayı en fazla 30 metreye kadar dalış yapan tim, bayrağı yüzeye çıkardıktan sonra selam durdu.

Nefes kesen gösterileri Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenen komandolar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halkın güvenliği, rahatı ve huzuru için "Her yerde, her daim göreve hazırız" mesajı verdi.

ETİKETLER
Erzurum Jandarma Genel Komutanlığı Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
MSB: Gazze için tüm imkanlarımız devrede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ