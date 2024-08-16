İzmir'deki elektrik akımı faciasına ilişkin iddianame kabul edildi

İzmir'de 12 Temmuz'da meydana gelen olayda sağanaktan kaçan iki kişi, suyla dolu yolda yürürken elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti.

Feci olaya ilişkin savcılık incelemesi tamamlandı, iddianame hazırlandı. İddianame, yargılamanın yapılacağı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yargı süreci, önümüzdeki günlerde mahkemenin belirleyeceği tarihte başlayacak.

İddianamede aralarında İZSU Genel Müdürü'nün de bulunduğu 42 kişi hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.