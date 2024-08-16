Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.08.2024 14:03

İzmir'de elektrik akımından ölüm soruşturmasında ilk duruşma 5 Eylül'de

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 42 sanık, 5 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de elektrik akımından ölüm soruşturmasında ilk duruşma 5 Eylül'de

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 42 kişi hakkında ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların yargılamasına 5 Eylül'de başlanacak.

Olay ve soruşturma

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açmıştı.

İddianamedeki bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firması ile İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) asli kusurlarının olduğu görüşü yer alırken, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı, vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının olmadığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Elektrik İzmir Yağış
Sıradaki Haber
KALKAN DİHA 43. testi de başarıyla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
5 ilde orman yangını
17:54
Hamas'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
17:59
AB Yüksek Temsilcisi'nden "İsrailli yerleşimcilere" destek veren yetkililere yaptırım sinyali
17:54
Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı
17:45
Bursa'da tekstil fabrikasındaki 11 işçi kimyasal maddeden etkilendi
17:49
Bordo bereliler mezun oldu
Fındık üreticileri topladıkları fındıkları yol kenarlarında kurutuyor
Fındık üreticileri topladıkları fındıkları yol kenarlarında kurutuyor
FOTO FOKUS
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ