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Gündem
TRT Haber 30.05.2024 12:33

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldı. Başkanın ayrıca yetkisi sonlandırıldı.

İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisi sonlandırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın sosyal medyada yayılan  görüntüleri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme ve soruşturma başlattığını ayrıca yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır. "

 

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İzmir Yılmaz Tunç
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