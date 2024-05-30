Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih'in ve kutlu askerlerinin inancı bizlere ilham veriyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla "Kutlu Çağrının İzinde: Türk Basınında İstanbul'un Fethi, Fatih Sultan Mehmed ve Ayasofya Camii" isimli üç ciltlik eser hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Basınında İstanbul'un Fethi" kitabı için kaleme aldığı takdim yazısında, İstanbul'u fethederek Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan, Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe çeviren Fatih Sultan Mehmed Han'ın kendilerine kıymetli bir emanet bıraktığını belirtti.

Fatih Sultan Mehmed'in kararlılığını, azmini örnek alarak, onun emaneti aziz İstanbul'u dünyanın en önemli finans, ticaret, bilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri haline getirdiklerini anımsatan Erdoğan, hayatlarını adadıkları İstanbul için hep üretmeye, şehre hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Fatih gibi hedefleri yüksek tutarak, "yapılamaz denilenleri yapmaya, ulaşılamaz denilenlere ulaşmaya" gayret ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milletimiz için mücadelemizi sürdürüyor, yeni projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hayallerimiz, Türkiye için." ifadesine yer verdi.

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un fethinin, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış bir mührü olduğuna işaret eden Erdoğan, nice fetihlere sahne olan tarihte hiçbir zaferin kolay kazanılmadığını, İstanbul'un fethinin de emeğin, hazırlığın, azmin, kararlılığın, fedakarlığın neticesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fetih bizim için sadece fethetmek, galip gelmek değildir, aynı zamanda dirilişin, inşanın, ihyanın, inancın sembolüdür. Toprakları değil, gönülleri fethetme hedefiyle yola koyulan Fatih Sultan Mehmed, uyguladığı hoşgörü ve adaletli yönetimi ile sadece bir şehri değil, gönülleri de fethetmiş, İstanbul'u kültürün, sanatın ve bilimin merkezi haline getirmiştir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönül olmuştur. Fatih Sultan Mehmed ve kutlu askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip oldukları inanç, kararlılık ve azim, milletimize hizmet etme, Türkiye'yi 2053'e, 2071'e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir."

"Ayasofya önemli bir yere sahip"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Basınında Ayasofya Camii" kitabına ilişkin takdim yazısında ise Türkiye'nin kalbinde, İstanbul'un tarihi silüetinin en önemli sembollerinden olan Ayasofya'nın asırlar boyunca pek çok dönüşüme uğradığını, pek çok medeniyetin izlerini taşıdığını dile getirdi.

Haşmetli bir Bizans kilisesi olarak inşa edilen bu yapının, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle cami olarak hizmet etmeye başladığını ve İslam dünyasının sembol mabetlerinden biri haline geldiğini hatırlatan Erdoğan, Ayasofya'nın, her zaman Türk milletinin bütün fertlerinin gönlünde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının, bu emanete sahip çıkıldığını gösteren bir sembol olduğuna işaret ederek, "Ayasofya'nın asli kimliğine kavuşturulması, bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekun gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.