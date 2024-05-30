21 ilde "kripto" operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun yapan çete çökertildi

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da "Sibergöz-42" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiler

“Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “saadet zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."