Partiden yapılan yazılı açıklamada, İYİ Partinin, Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde milletin omuzlarına yüklediği görevi yerine getirmek için tüm gücüyle çalışmaya devam ettiği belirtildi.

İyi Parti’nin, sakladığı bir gündeminin olmadığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi;

Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, İyi Parti, aziz milletimizin omuzlarımıza yüklediği görevi yerine getirmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Başta, ülkemizi karış karış gezerek milletimizin derdini dinleyen sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, İyi ve cesurlar hareketinin yegane amacı, Türkiye’yi yönetme yetkisi alarak, ülkemizi ve milletimizi bu sarmaldan bir an önce çıkarmaktır. Nitekim son dönemde, aziz milletimizin İyi Parti’ye olan teveccühünün, bazı odakları korkutacağını biliyorduk.

Kurulduğu günden bu yana, Türk siyasetinde dengeleri değiştiren, yerel seçimlerle birlikte, değişmez sanılanları değiştiren İyi Parti, tüm kadrolarıyla, her tür manüplasyona ve saldırıya da hazırdı. Sayın Ümit Özdağ’ın, bir süredir, mensubu olduğu partimizle ilgili açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ke; ithamları, sahip olduğu kariyer ve tecrübesiyle örtüşmemektedir. İyi Parti olarak, talihsiz açıklamaları ile kendisine verdiği zararı endişeyle izliyoruz.

Bu zarar öyle bir noktaya ulaştı ki; Sayın Özdağ, bir televizyon programındaki iddialarını, 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, kelimenin tam anlamıyla “Yalan rüzgarına” dönüştürdü.

Milletimizin emin olmasını isteriz ki; İyi Parti’nin aziz milletimizden sakladığı bir gündemi, bir ajandası, ilişkileri ya da projeleri yoktur ve olamaz. İyi Parti, attığı ve atacağı adımların, yetkili kurullarında konuşup değerlendirildiği, son derece şeffaf bir yol haritasına sahiptir.

Bu gerçek ışığında; Sayın Özdağ’ın iddiaları konusunda ilk ve son kez olmak kaydıyla, aziz milletimizi bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız. İyi Parti ve İyi Parti’yi temsilen hiç kimse, bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. Çünkü zaten böyle bir çalışma hiç olmamıştır. İyi Parti’nin hiçbir yöneticisi, AK Parti ile gizli ya da açık bir anayasa çalışması yapmamıştır.

Önüne geleni FETÖ'cülükle suçlayan iktidar mantığıyla benzeşen, FETÖ'cülük ve FETÖ'cüler iddiası, İyi Parti’ye asla yapışmayacak bir lekeleme çabasıdır. Bugünün muktedirleri bile, ellerindeki tüm devlet imkanları, istihbarat imkanları, yargı imkanlarına rağmen, İyi Parti’nin üzerinde tek bir damla leke bulamamış, ve sonuçta “Yerli ve Milli” sıfatını teslim etmek zorunda kalmışken, Ümit Özdağ’ın bu konudaki “Sadık hizmeti”, siyaset çöplüğündeki ve vicdanlardaki yerini almaya mahkumdur.

Aziz milletimizin dikkatine sunmak isteriz ki; İktidar Partisi’nin grup başkanvekili, sayın Özdağ’ın her açıklaması sonrasında devreye girip, benzer bir üslupla partimize saldırmıştır. Bu açık “iz”in takipçisiyiz. Ancak aynı iktidar partisinin sözcüsü, sayın Özdağ’ın iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır.

Bilinmelidir ki; İyi Parti’yi, hem AK Parti’yle, hem HDP’yle, hem PKK ile hem de FETÖ ile birlikte olmakla itham etmenin dayanılmaz hafifliği, aslında psikolojik bir sorunudur. O sorunun çözümü de, siyaset de değil, psikiyatri bilimindedir."