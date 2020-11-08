İyi Parti'deki FETÖ'cü tartışmasının fitilini ateşleyen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkındaki disiplin süreci işliyor.

İyi Parti Disiplin Kurulu, Cuma günü Özdağ için toplanacak. Özdağ, savunmasını yapacak.

İyi Parti Disiplin Kurulu, Genel Başkan Meral Akşener tarafından disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın durumunu görüştü.

Kurul, Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yaptığı açıklamalar ve FETÖ iddialarıyla ilgili savunmasını almaya karar verdi. Özdağ savunma için kurula davet edildi.

Parti tüzüğüne göre, Cuma gününe kadar Ümit Özdağ'ın kurula savunma yapması gerekiyor

Ancak Özdağ, savunmasını sözlü değil yazılı yapacak. Ümit Özdağ, savunmasını disiplin kuruluna vermeden önce kamuoyuna açıklama yapmayı planlıyor.



