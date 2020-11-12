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3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri tespit edilen 24 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler, çok sayıda toplanma kararı bulunan kitap, dergi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:38
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