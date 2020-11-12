Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri tespit edilen 24 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler, çok sayıda toplanma kararı bulunan kitap, dergi ve dijital materyaller ele geçirildi.