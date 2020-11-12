Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütünden 1 terörist daha ikna yolu ile güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 197 oldu.
Güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışı devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmalarıyla; 1 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2015 yılında örgüte katıldığı belirlendi.
01 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye ulaştı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:53
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