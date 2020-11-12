Güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin örgütten kaçışı devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmalarıyla; 1 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2015 yılında örgüte katıldığı belirlendi.

01 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye ulaştı.