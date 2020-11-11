Partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamaları nedeniyle parti Disiplin Kurulunca savunması istenen ve savunmasını cuma günü yazılı verecek olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisiyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kameraların karşısına geçen Özdağ, Meral Akşener'in HDP ile anayasa hazırlığı için iki kişiye talimat verdiğini iddia etti.

İyi Parti'nin iki kurucusundan birisi olduğunu, Divan üyesi ve İyi Parti Milletvekili olarak böyle bir anayasa taslağından tesadüfen haberinin olduğunu söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum. HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil benim açımdan. İyi Parti sizin babanızın çiftliği de değil. Böyle bir adımın Türkiye'ye yararı olduğunu düşünüyorsanız bunu getirirsiniz Divan'a, Divan'da savunursunuz, bizi ikna edersiniz, Genel İdare Kurulu'na götürürdük ve oradan alınacak karar doğrultusunda hareket ederdik. Ancak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde illa da cumhurbaşkanı olacağım şeklinde bir politik hırsla babalarımızın, abilerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin partisi olan MHP'yi terkederek Türk milliyetçiliğini iktidara taşımak amacıyla İyi Parti'yi kuran samimi Türk milliyetçilerinin, bütün partilerden gelerek İyi Parti'nin kuruluşuna destek veren vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz."