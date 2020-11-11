Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ anlaşmasının uygulanmasını denetlemek için kurulacak Barış Gücünde Türkiye'nin yer alacağını söyledi. Rusya ile birlikte kurulacak merkez için bu sabah mutabakat imzalandığını açıkladı.

"Rusya hangi anlayış içinde yerini alıyorsa..."

Erdoğan, "Şu anda orada Rusya hangi anlayış içinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır. Nitekim Rusya belli noktalara yerleşmeye başladı. Görüşmeleri de gerek Dışişleri bakanlarımız arasında gerekse Rusya'dan bir heyet buraya gelecek ve burada da görüşmeler yapılır."

"Ortak mutabakat zaptı bu sabah imzalandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında da Azerbaycan'a geniş yer ayırdı:

"İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

"Tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacak"

Bu merkez Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklar üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ'daki 28 yıllık işgal resmen ve fiilen sona ermektedir. Karabağ bir kez daha Eman yurdu haline gelmekte hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır."