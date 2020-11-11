İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Tarih bilenlerin, kadir kıymet bilenlerin, 82 yıllık hasretinin yıl dönümüydü. Büyük Türk Milleti, cennet vatanımızda, alnımızın değdiği toprağın her köşesini, milletine seccade yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarını, çok sevdi." sözleriyle başladı.

Türk milletinin büyük kahramanına, sevgisinden, vefasından asla vazgeçmediğini belirten Akşener, "Mavi gözlü bozkurdumuzun ve silah arkadaşlarının ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Dünyanın diken üstünde olduğu bugünlerde, Türk'ün, makus talihini adım adım yendiği, bir büyük destanı yakından takip ettiklerini vurgulayan Akşener, "Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında, ay yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa'dan gelen müjdenin, hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. 28 yıldır, bıkmadan usanmadan haykırdığımız gibi Karabağ Azerbaycan'dır. Sırada Hankendi var. Sırada, 28 yıllık yürek yaramız, Hocalı var. Allah bize, o günleri de göstersin inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Gandi'nin kendisini tutuklayan İngiliz komutana, İstiklal Harbi'ni örnek göstererek, "Zulümle, öldürmekle iş bitmiyor. İşte Türkler, cenazeleri için hazırlanan tabutları, sahiplerinin başlarına geçirdiler." dediğini anlatan Akşener, "Bu gerçek, bugün de Azerbaycan'da hayat bulmuş görünüyor. Allah kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Ve tüm dünya bilsin ki, yumruğumuzu sıktık, nefesimizi tuttuk, yüreklerimiz, kardeşimizle birlikte atıyor." ifadelerini kullandı.

"İlişkilerin, devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık seçimlerine dikkati çeken Akşener, "Bu noktadan sonra, bölgesel ve global etkilerinin yanında, bizim için önemli olan, ABD'nin Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgili nasıl bir duruş sergileyeceğidir." dedi.

ABD'nin dünya üzerindeki hakim güçlerden biri olduğunun altını çizen Akşener, "Ancak, bizim için önemli olan, Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye'nin milli çıkarlarının, nasıl korunup kollanacağıdır." diye konuştu.

Bu açıdan bakıldığında, Trump döneminin hiç de iyi bir dönem olmadığını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. Artık yeni bir döneme girdik. Trump döneminde 'ahbap-çavuş' boyutuna indirgenen ilişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz. Diplomasi, kişisel ahbaplıklar üzerinden değil, liyakatli kadrolar üzerinden ve akıllıca yürütülmelidir. Türkiye'nin ciddi ve güçlü bir diplomasi geleneği vardır. Bu gücün ve ciddiyetin, yeniden devreye alınmasını bekliyoruz."

"Eksikleri gidermek için, vatandaşa omuz vermek, sizin göreviniz"

İzmir depreminin ardından, hükümete bağlı kurumlarla, yerel yönetimlere bağlı kurumların uyumlu çalışmasından rahatsız olanların gereksiz tartışmaların peşine düştüğünü belirten Akşener, "Vatandaşlarımızın canı yanmış, sevdiklerini kaybetmişler, devletimizin kendilerine el uzatmasını bekliyorlar. Bir de bakıyoruz, abuk sabuk, devlet ciddiyetine yakışmayan açıklamalar geliyor." dedi.

Binaları denetlemenin iktidarın görevi olduğunun altını çizen Akşener, "Varsa, eksikleri gidermek için, vatandaşa omuz vermek, sizin göreviniz. Bunları yapmadığınız gibi, kalkıp bir de vatandaşı suçlar gibi, laflar ediyorsunuz. Ayıptır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vatandaşa akıl verme, destek ver" diye seslenen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet, 'üzerine biraz daha koyup yenisini yapsalardı' demez. Devlet, 'ben vatandaşımın yanındayım, gelin birlikte yapalım' der. Devlet, kendi işini, zor durumdaki vatandaşına yıkmaz. Devlet, vatandaşının sırtındaki yükü alır. Devlet, zor günler için topladığı deprem vergilerini saçıp savurmaz. Devlet, sözünü tutar, topladığı 35 milyar doları, milletinin evlerinde sağ salim oturması için harcar. Türk devlet geleneğine yakışan budur."

Müteahhitlere kamu bankaları üzerinden krediler verildiğini anlatan Akşener, "Gelin, vatandaşlarımıza da aynı imkanı tanıyın. Akıl vereceğinize, gelin, sıfır faizli, uzun vadeli kredi verin, vatandaşımız yarasını daha hızlı sarsın. Evi hasarlı olan yenisine, az hasarlı olan, daha sağlamına kavuşsun. Bunu, yaklaşmakta olan büyük İstanbul depremi için de, bir an önce yapın." ifadelerini kullandı.

Akşener, birçok binanın kontrollerinin, deprem simülasyonlarının yapıldığına işaret ederek "Şimdi devleti yönetenlere düşen, bir an önce kolları sıvamaktır." dedi.

Böyle ciddiyetsizlik, böyle umursamazlığın olmayacağını vurgulayan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Türkiye, bu zihniyetle daha fazla yönetilemez." diye konuştu.