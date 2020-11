Mardin'in Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra şehit düşen Safitürk için Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevi'nde anma programı düzenlendi.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğrencilerin Safitürk için yazdığı şiirleri okuması sırasında, bazı davetliler gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından Kaymakamlığın hazırladığı anma videosu izlendi.

Görüntüler izlenirken duygusal anlar yaşandı.

Öğretmenlerden oluşan koro da Safitürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Şehit anısına 4 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Programın ardından Hacı Tahir Tacar ve Kardeşleri Camisi'nde mevlit okutuldu, okunan 80 hatmin duası yapıldı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu, Derik Belediyesi binası önünde şehit anısına 4 bin zeytin fidanı dağıttı.

''40 yıl, 400 yıl geçse de hatırlayacağız''

Kaymakam Aytemür, yaptığı açıklamada, Safitürk'ü şehadetinin dördüncü yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Şehidin ailesi ile Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dileyen Aytemür, "O hem burada hem bütün ülkede büyük değerimiz. O bizim hafızamız. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk ağabeyimizi 40 yıl, 400 yıl geçse de hatırlayacağız. Çocuklarımıza onun ismini vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Derik, bir acı ile 4 yıldır yaşıyor." diyen Aytemür, Safitürk'ü katledenlere tepkilerini dile getirdi.

"Her yaptığımız işte onu hatırlıyor, 'O olsaydı ne yapardı?' diye düşünüyoruz"

Safitürk'ün yerine bayrağı gönüllü devralan Kaymakam Hakan Kafkas ile kendisinin, şehidin "Derik'in turizmle anılması ve Derik zeytininin dünyaya tanıtılması" hayalini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Aytemür, Safitürk'ün kendileri için bir rol model olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onun temel hayali Derik'in şehirleşmesi, alt ve üst yapı anlamında Derik'in taşra olmaktan kurtulup şehir hayatına her anlamda sahip olmasıydı. Derik'teki çocuklarımızın vatana ve millete sadık evlatlar olması için eğitime büyük önem veriyordu. Onun, bütün Türkiye'ye mal olmuş, şu an aldığımız ödüllerden sonra bütün dünyaya mal olmuş en önemli projelerinden biri de Derik zeytini idi. Zeytin konusunda, Safitürk görevini sürdürürken 150 bin olan zeytin fidanı sayımız, Kaymakam Kafkas'ın gayretleri ile şu an 220 bine ulaştı. Hem onun aziz hatırasını yaşatmak hem de projelerini sürdürmek için Allah izin verirse 220 bin sayısını kademeli olarak 400 bine çıkarmayı planlıyoruz. Her yaptığımız işte onu hatırlıyor, 'O olsaydı ne yapardı?' diye yaptığımız projelerde onun vereceği cevapları düşünerek, çalışmalara devam ediyoruz.''