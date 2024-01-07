Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.01.2024 12:49

İyi Parti'de seçim hazırlıkları: Akşener kurmaylarıyla görüşecek

İyi Parti Genel İdare Kurulu, yarın yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, aday belirleme sürecine ilişkin detaylar ele alınacak. Üyeler, bu hafta açıklanması planlanan büyükşehir adayları konusunda görüşlerini ifade edecek.

İyi Parti'de seçim hazırlıkları: Akşener kurmaylarıyla görüşecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İYİ Parti'de, yerel seçime ittifaksız girilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Genel İdare Kurulu üyeleri, yarın Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında bir araya gelecek.

Gündem adaylar olacak

Genel İdare Kurulu toplantısında ana gündem maddesi yerel seçim olacak.

Kurul üyeleri, aday tespit sürecine ilişkin çalışmaları ve liste teslimine ilişkin görevlendirmeleri ele alacak..

İYİ Parti'de bir taraftan aday adaylığı başvuruları da devam ediyor. Genel İdare Kurulu üyeleri, başvurulardaki son durumu değerlendirecek.

5 büyükşehir adayını açıkladı

İYİ Parti bugüne kadar 5 büyükşehir, 12 il ve 100'ün üzerinde ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.

Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinde Manisa ve Adana büyükşehir adaylarını kamuoyuna tanıtması bekleniyor.

Gözler İstanbul ve Ankara adayında

GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Genel İdare Kurulu üyeleri 5 Ocak'ta tüm parti üst yönetimiyle birlikte saha çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Meral Akşener'e, sahadaki son duruma ilişkin ilk gözlem ve değerlendirmelerini aktarılacak.

Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

ETİKETLER
İyi Parti Meral Akşener Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi 3 yıllık deprem çözümlemesini bir yılda yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
YHT'de 2 yılda seyahat rekoru kırıldı
14:17
Türkiye'de bir ilk: Psikolojik rahatsızlığı bulunanlara destek için danışma hattı kuruldu
14:07
Yasa dışı su ürünleri avcılığına 74 milyon lira ceza
14:08
Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
13:57
Valilik uyardı: Ankara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor
14:20
İsrail Gazze'de gazetecileri taşıyan aracı vurdu, 2 gazeteciyi öldürdü
Muğla'daki müze ve ören yerleri 2023'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
Muğla'daki müze ve ören yerleri 2023'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ