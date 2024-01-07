Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak

31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor...

Belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak.

En çok merak edilen İstanbul ve Ankara adayları.

15 Ocak'ta da AK Parti'nin hem seçim beyannamesi hem de Ankara başta olmak üzere diğer adaylar tanıtılacak.

5 ilde MHP adayı desteklenecek

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.

24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.

Adayları açıklanacak iller şöyle sıralanıyor:

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin.