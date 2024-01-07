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TRT Haber 07.01.2024 10:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Gözler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere aday gösterilecek isimlerde. 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda duyurulacak. Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor...

Belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta düzenlenecek iki ayrı programda açıklanacak.

En çok merak edilen İstanbul ve Ankara adayları.

15 Ocak'ta da AK Parti'nin hem seçim beyannamesi hem de Ankara başta olmak üzere diğer adaylar tanıtılacak.

5 ilde MHP adayı desteklenecek

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.

24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak. 

Adayları açıklanacak iller şöyle sıralanıyor: 

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu, Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin.

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