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TRT Haber 07.01.2024 08:11

81 ilde "Çember-10 Operasyonları": 4 bin 853 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Çember-10" operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 853 firarinin yakalandığını duyurdu.

81 ilde "Çember-10 Operasyonları": 4 bin 853 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 4 günü 81 ilde arama kaydı bulunan firarilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bu kapsamda 4 bin 853 firarinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, bu kişilerin 4 bin 780'inin 5 yıla kadar, 33'ünün 5-10 yıl, 40'ının da 10 yıl ve üzerinde arandığını belirtti.

Yerlikaya, hırsızlık suçundan 867, dolandırıcılıktan 355, yağmadan 167, adam öldürmeden 53, cinsel suçlardan 123, narkotik suçlarından 948, terör suçlarından 66 ve kaçakçılık ve organize suçlardan 532 kişinin yakalandığını vurguladı.


Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İl jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum."

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