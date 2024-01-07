İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum kimdir?

Murat Kurum, 48 yaşında ve Ankara doğumlu. Mayıs 2023’te AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında yüksek lisansını "Kentsel Dönüşüm" alanında tamamladı.

1999-2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. Çalışkanlığıyla öne çıktı ve kariyer basamaklarını hızla çıktı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı.

Türkiye genelinde aynı anda birçok şantiyenin sorumluluğunu aldı

2003 Bingöl depreminde şantiye şefliği yaptı. Depremzedelere evlerini teslim etmek için çalıştı. 180 günde 250’ye yakın dairenin tamamlanmasını sağladı.

2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda uzmanlık görevlerini üstlendi.

Aynı anda İstanbul içinde 100, Türkiye’nin çeşitli illerinde ise 25'in üzerinde şantiyenin sorumluluğunu üstlendi.

2009 yılında Emlak Konut’un Genel Müdürü oldu

2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etti.

Murat Kurum, 25 bin konutu bulunan Emlak Konut’a göreve geldikten sonra konut sayısını yüz binlere ulaştırdı ve Emlak Konut’u orta ve orta üstü lüks konutlarda bir marka haline getirdi.

Başarılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenini kazandı

Türkiye’de yapılmış en büyük halka arzlardan birine Emlak Konut'ta imza attı. Bu sayede yurt dışından 2 milyar doların üzerinde para ülke ekonomisine kazandırıldı.

Siyasete girene kadar inşaat sektöründe başarılı görevler üstlendi. Çevre ve şehircilik alanında tecrübe kazandıktan sonra başarılarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenini kazandı ve siyasete adım attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı

2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.

81 kente 450’yi aşkın ziyaret gerçekleştirdi. Kentsel dönüşümlere, sosyal konutlara, meydan düzenlemelerine yerinde karar verdi.

Bakanlığın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki ‘Sıfır Atık’ projelerinde aktif olarak yer aldı. Atıksız yaşam ve iklim değişikliği konusundaki hassasiyetini her fırsatta dile getirdi. Bakanlık tanımına 'İklim Değişikliği'nin eklenmesini sağladı.

Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi.

Asrın felaketinde ilk saatlerden itibaren bölgedeydi

2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilk saatlerden itibaren uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.

Murat Kurum önderliğinde şehrin dokusuna uygun yeni yerleşim yerleri en hızlı ve en doğru alanlarda belirlendi, hızla inşaatlar başlatıldı. Deprem bölgesindeki açıklamalarında “Yeni bir şehircilik destanı yazacağız” sözleri dikkat çekti.

Deprem bölgesinde TOKİ binalarının sağlam kaldığını vurguladı. Nasıl sağlam kaldığına "Doğru zemin, doğru teknikle" sözleriyle açıklık getirdi. Depremin olduğu şubat ayının sonunda inşaatları başlattı.

Bakanlık görevi boyunca başta birçok büyükşehir olmak üzere 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına uygun olarak restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.

"İstanbul'un kentsel dönüşümü terörle mücadele kadar önemli"

Bina sağlamlığına ve olası depremlere karşı bir mühendis gözüyle Bakan Kurum, İstanbul’un kentsel dönüşüme ilişkin, şöyle konuşmuştu:

"İstanbul'un dönüşümü milli güvenlik, egemenlik meselesi. Bu kadar net. Terörle mücadele ne kadar önemliyse İstanbul'un dönüşümü de o kadar önemli...”

Ortaya çıkardıkları ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası’ ile rekor başvuru alındı.

"İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak"

"Yarısı Bizden" kampanyasını şöyle anlatmıştı:

"Size söz, bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz, güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak."

“Başı dik, alnı açık ayrılıyorum”

Murat Kurum, 2023 seçimlerinden sonra bakanlık görevini Mehmet Özhaseki’ye devretti.

"Geçtiğimiz 2-2,5 yıl içerisinde ülkede çok önemli olaylar oldu. Bu önemli olayların olduğu dönemde çok güzel işlere imza attık. Başı dik, alnı açık ayrılıyorum” sözleriyle devretmişti görevini.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam ediyor. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi.

İngilizce bilen Murat Kurum evli ve 3 çocuk babasıdır.