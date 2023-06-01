İyi Parti'de kurultay öncesi görüşme trafiği

Muhalefette seçimi değerlendirme süreci devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 14 Mayıs seçiminde aldığı sonucu A takımıyla görüştü. Başkanlık Divanı toplantısında üyelerin görüşlerini dinledi.

Akşener, bugün de partisinin 28'inci Dönem milletvekilleriyle bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre Başkanlık Divanı toplantısında ittifakın geleceği konuşuldu.

İttifakın seçim sonrası işlevini yitirdiği görüşü dile getirildi. Ancak gerekli görülen konularda ittifak ortaklarıyla iş birliğine sıcak bakılabileceği belirtildi.

İyi Parti'de kurultay hazırlığı

İyi Parti'de kurultay hazırlıkları da devam ediyor. 24-25 Haziran'da yapılacak 3'üncü Olağan Kurultay'da, Genel Başkan ile Genel İdare ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

Kurultaydan önce İyi Parti tüzüğünde değişikliğe de gidilecek. Tüzükte yapılan değişikliklerin, Genel Başkan'ın yetkisini arttırmaya yönelik olacağı öğrenildi.

İyi Parti'de önümüzdeki dönemde parti içi görüşme trafiğinin artması bekleniyor.

Meral Akşener'in bugün partisinin 28'inci Dönem milletvekilleriyle yapacağı toplantıda, İyi Parti'nin meclisteki yol haritasının ele alınması öngörülüyor.