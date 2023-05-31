Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.05.2023 20:58

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etmeye devam ediyor.

Görüşmelerin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, Orban, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

Cezayirli mevkidaşı Tebbun da telefonla aradı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Tebbun, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Somali ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarından Erdoğan'a telefon 

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Şeyh Mahmud, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da  Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Caparov, görüşmede, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha: 2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:43
Çin Devlet Başkanı Şi: Ulusal güvenlikte en kötü senaryoya hazır olun
21:38
İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı
21:47
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
21:04
Kosova: Sırbistan'la varılan anlaşmayla ülkedeki gerginlik giderilecek
20:48
Pakistan'da çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibine silahlı saldırı: Bir asker öldü
20:45
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
FOTO FOKUS
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ