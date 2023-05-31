Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etmeye devam ediyor.

Görüşmelerin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, Orban, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

Cezayirli mevkidaşı Tebbun da telefonla aradı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Tebbun, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Somali ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarından Erdoğan'a telefon

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Şeyh Mahmud, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Caparov, görüşmede, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.