Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.05.2023 19:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, liderlerle Kosova’nın kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Kosova
Sıradaki Haber
Kabine toplantısı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:23
Evlat nöbetinde bir kavuşma daha: 2 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
19:55
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
19:26
İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
18:45
Muğla'da kökünü kurutma operasyonu: 111 gözaltı
18:33
Kabine toplantısı sona erdi
18:15
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan gönlümüzde taht kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ