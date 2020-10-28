İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında FETÖ'cü tartışmalarına açık açık girmedi. Mesajını konuşmasının satır aralarında verdi.

"Bize, içeriden-dışarıdan, sağdan-soldan, tepeden-aşağıdan, nereden saldırırsanız saldırın. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne planlarlarsa planlasınlar, durmayacağız, yılmayacağız."

Başkanlık Divanı gelecek hafta toplanacak

İyi Parti'de FETÖ'cü tartışmasının yankıları sürüyor. Bir yanda İstanbul İl Başkanı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması, diğer yanda 81 il başkanının iddiayı ortaya atan Ümit Özdağ ile ilgili ihraç talepleri. Tartışmaların Başkanlık Divanı toplantısında masada olması bekleniyor.

İyi Parti Başkanlık Divanı gelecek hafta toplanacak. Partiyi karıştıran FETÖ'cü tartışmasının gündeme gelmesi bekleniyor. İl başkanlarının, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep eden dilekçeleri Akşener'in önünde olacak.

Gözler parti yönetiminin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında bir karar verip vermeyeceğinde.