Karikatürlü saldırıyı kınayan Bakan Akar, bu derginin hiçbir kutsal değer tanımayarak ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet’e saldırdığını belirtti.

Bu yayınların AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnediğini dile getiren Akar, “Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir” ifadesini kullandı.

"Radikal grupların işine yarar"

Bu tür yayınların radikal grupların işine yarayacağına dikkat çeken Akar, “En çok zararı da nüfusunun kayda değer bir kısmı Müslüman olan Fransız toplumuna verdiği açıktır. Aklıselim, makul ve mantıklı düşünen Fransız halkının da bu çirkin yaklaşıma en güzel cevabı vereceğine inanıyoruz” dedi.