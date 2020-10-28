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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, ilk kez İstanbul'da düzenleniyor.
Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda toplandı.
Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapacak.
Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu Koronavirüs Fahrettin KocaSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:18
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